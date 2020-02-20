Александр Бубнов: «Рубин» ждет непростая борьба за выживание»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступления казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого в оставшийся отрезок чемпионата РПЛ.

«Думаю, в следующем спарринге против «Шерифа» Слуцкий задействует меньше футболистов. Хотя вопросов по-прежнему много, к концу сборов пора определяться со стартовым составом, наигрывать связи для чемпионата. Голкипер Дюпин, центральный защитник Уремович, фланговый Данченко, хавбеки Коновалов и Подберезкин, форвард Игнатьев — вот, пожалуй, костяк основы.

Подробную информацию о том, что собой представляет обновленный «Рубин», мы получим после первых официальных матчей. Но данных контрольных встреч достаточно, чтобы предположить: «Рубин» ждет непростая борьба за выживание. Говорить о чем-то большем пока не приходится», — считает Бубнов.

Напомним, накануне «Рубин» уступил в контрольном матче «Кайрату» (2:3), по ходу игры проигрывая со счетом 0:3.