«Рубин» уступил «Кайрату», проигрывая по ходу матча 0:3

«Рубин» в контрольном матче в Турции уступил казахстанскому «Кайрату» (2:3).

Соперник казанцев открыл счет на 14-й минуте игры, реализовав выход один на один с вратарем. В следующей же атаке казахстанцы удвоили преимущество, отправив мяч в сетку ворот после розыгрыша углового. Ближе к концу первого тайма «Кайрат» убежал в контратаку, которая закончилась третьим голом.

После перерыва тренеры обеих команд внесли изменения в составах. Против сильно помолодевшего «Кайрата» казанцы смогли противопоставить свой атакующий футбол и отыграли два мяча. Отметим, что первый гол «Рубина» был забит Зурико с пенальти, а второй стал дебютным для Абильдгора после перехода в клуб.

Таким образом, команда Слуцкого потерпела первое поражение на третьем сборе в Турции. Ранее «Рубин» уверенно разобрался с белорусской «Славией-Мозырь» (5:0).

«Рубин» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:3 (0:3)

Голы: 75, Зурико (с пенальти), 88, Абильдгор — 14, Аймбетов, 15, Дугалич, 35, Вржещиньский.