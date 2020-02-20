Следком: в Менделеевском районе Татарстана депутат устроил драку

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего депутата Бизякинского сельского поселения Менделеевского района Татарстана. Его подозревают в рукоприкладстве с причинением легкого вреда здоровью.



По версии Следкома по РТ, 16 января 2020 года в селе Икское Устье подозреваемый на тракторе расчистил свой двор и оставил снежную гору на дороге. Проезжавший мимо автомобилист не смог объехать это препятствие. Между трактористом-депутатом и 52-летним водителем легковушки произошел конфликт, в ходе которого народный избранник схватил потерпевшего руками за куртку и ударил головой в лицо, а затем нанес еще два удара кулаком, такова фабула дела.

В результате обследования у потерпевшего были диагностированы переломы костей носа, сообщили «Реальному времени» в Следкоме.

Ранее под следствие попал глава исполкома села Базарные Матаки. По версии следствия, он отдал заключенному колонии помещение в социальный наем.