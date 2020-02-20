СК заподозрил главу сельского поселения в Татарстане в оформлении земельных участков на родственников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего главы и депутата совета Абдинского сельского поселения Тюлячинского района Татарстана. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Па данным следствия, в сентябре 2011 года он поручил секретарю исполнительного комитета подготовить выписки из похозяйственных книг о наличии прав собственности у своего дяди и его супруги на четыре земельных участка общей площадью более 10 тыс. кв. м, а также распоряжения о якобы выделении им их Сельским советом народных депутатов Тюлячинского района. На основании подложных документов родственники чиновника безвозмездно получили право собственности на земельные участки, находившиеся в госсобственности.

Сегодня также стало известно, что под следствие попал глава исполкома Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района Татарстана Рашит Мусин. Следком подозревает его в злоупотреблении полномочиями в сфере распределения муниципального жилья.