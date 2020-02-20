В Татарстане за 10 месяцев число ветеранов и тружеников тыла снизилось на более чем 5 тыс.
В Татарстане проживают 33 216 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на заседании организационного комитета по подготовке и празднованию в Татарстане 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Среди них непосредственных участников войны 1195, 150 жителей блокадного Ленинграда, 158 несовершеннолетних узников концлагерей.
Фазлеева отметила, что в апреле 43 поисковых отряда из РТ отправятся на работы по поиску останков погибших в годы Великой Отечественной войне.
Напомним, что по состоянию на 17 апреля 2019 года в РТ проживали 38 642 ветерана Великой Отечественной войны. Таким образом, за десять месяцев число ветеранов снизилось на 5426 человек.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым