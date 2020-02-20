Ак Барс Банк снизил ставки по программе рефинансирования до 9,5%

Предложение действует для работающих по найму или зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Условия действительны при оформлении коллективного договора страхования.

Банк рефинансирует потребительские, автокредиты, ипотеку, а также задолженность по кредитной карте или овердрафту. Рефинансирование распространяется на сумму от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Срок кредитования — от 13 месяцев до 7 лет. Погасить кредит можно в любое время без комиссий и ограничений по сумме.

Узнать больше о программах кредитования и подать онлайн-заявку можно на сайте банка. Предварительное решение по кредиту приходит в течение 5 минут.

ПАО «Ак Барс Банк»

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