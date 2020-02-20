На 164,6 млн рублей вырос бюджет татарстанского Фонда обязательного медицинского страхования

Фото: Инна Серова

На 164,6 млн рублей увеличился бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщила сегодня глава фонда Алсу Мифтахова на заседании Государственного совета Татарстана. Законопроект об изменениях был принят сразу в трех чтениях и направлен на подпись президенту республики Рустаму Минниханову.

По словам зампредседателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиля Нугаева, изменения связаны с уточнением объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на 164,6 млн рублей для оказания медицинской помощи с применением авиации, а также с дополнительными поступлениями из бюджетов территориальных фондов ОМС других регионов РФ на общую сумму 150 млн рублей. Соответствующие изменения внесены и в расходную часть бюджета Фонда.

В итоге доходы и расходы ТФОМС в 2020 году составят 57,8 млрд рублей, в 2021 году — 60,71 млрд, в 2022-м — 63,63 млрд.

Ранее «Реальное время» сообщало об увеличении доходной части бюджета Республики Татарстан.