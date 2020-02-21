Жительница Татарстана, которую сбила машина, просит помощи общественности «не замять» это дело
В соцсетях жительница Буинска пожаловалась на женщину, сбившую ее на автомобиле и скрывшуюся с места происшествия. Девушка обвинила виновницу ДТП в том, что та попытается «замять» дело.
Пострадавшая девушка с повязкой на носу объяснила на видео, что «дело могут просто замять». Чтобы этого не случилось, она попросила помощи общественности.
«Водитель покинул место происшествия, не вызвав мне даже скорую, однако я смогла запомнить номера <...> Ее вызвали в скорую, она пояснила, что перепутала газ с тормозом, и уехала. Выяснилось, что ее муж — высокопоставленный человек в нашем городе — сотрудник Росгвардии, и, судя по разговорам, чувствуется, что дело могут просто замять», — сказала девушка.
В ведомстве «Реальному времени» пояснили, что данный случай не относится к Росгвардии: в аварии участвовали гражданские лица.
«Сотрудник ведомства отношения к ДТП не имеет. Разбирательство по факту причастности к ДТП гражданского лица не входит в компетенцию ведомства», — прокомментировал пресс-секретарь ведомства Игорь Силко.
Между тем через собственные источники стало известно, что данный сотрудник ведомства вовсе не «высокопоставленный человек», как опасалась пострадавшая. Муж предполагаемой виновницы ДТП является обычным сотрудником ведомства.Общество Татарстан
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