Жительница Татарстана, которую сбила машина, просит помощи общественности «не замять» это дело

Фото: кадр видео

В соцсетях жительница Буинска пожаловалась на женщину, сбившую ее на автомобиле и скрывшуюся с места происшествия. Девушка обвинила виновницу ДТП в том, что та попытается «замять» дело.

Пострадавшая девушка с повязкой на носу объяснила на видео, что «дело могут просто замять». Чтобы этого не случилось, она попросила помощи общественности.



«Водитель покинул место происшествия, не вызвав мне даже скорую, однако я смогла запомнить номера <...> Ее вызвали в скорую, она пояснила, что перепутала газ с тормозом, и уехала. Выяснилось, что ее муж — высокопоставленный человек в нашем городе — сотрудник Росгвардии, и, судя по разговорам, чувствуется, что дело могут просто замять», — сказала девушка.

В ведомстве «Реальному времени» пояснили, что данный случай не относится к Росгвардии: в аварии участвовали гражданские лица.

«Сотрудник ведомства отношения к ДТП не имеет. Разбирательство по факту причастности к ДТП гражданского лица не входит в компетенцию ведомства», — прокомментировал пресс-секретарь ведомства Игорь Силко.

Между тем через собственные источники стало известно, что данный сотрудник ведомства вовсе не «высокопоставленный человек», как опасалась пострадавшая. Муж предполагаемой виновницы ДТП является обычным сотрудником ведомства.