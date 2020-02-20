Глава Минздрава Татарстана заявил, что в республике могут быстро развернуть дополнительные койки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков эксклюзивно для «Реального времени» прокомментировал информацию о нехватке коек в Татарстане.

«О том, что проводилось какое-то исследование, мы даже не в курсе! У нас работает штаб по борьбе с коронавирусом, коечный фонд у нас готов. В случае необходимости мы можем принять более трех тысяч пациентов», — сказал он.

По его словам, Татарстан может быстро развернуть дополнительные койки.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявили, что, если в России возникнет вспышка заболевания, особенно опасная ситуация может сложиться в Татарстане. По данным расчетов, если на одну тысячу человек будет один зараженный, койка в инфекционном отделении в Татарстане достанется одному из пяти заразившихся.