Глава Минздрава Татарстана заявил, что в республике могут быстро развернуть дополнительные койки
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков эксклюзивно для «Реального времени» прокомментировал информацию о нехватке коек в Татарстане.
«О том, что проводилось какое-то исследование, мы даже не в курсе! У нас работает штаб по борьбе с коронавирусом, коечный фонд у нас готов. В случае необходимости мы можем принять более трех тысяч пациентов», — сказал он.
По его словам, Татарстан может быстро развернуть дополнительные койки.
Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявили, что, если в России возникнет вспышка заболевания, особенно опасная ситуация может сложиться в Татарстане. По данным расчетов, если на одну тысячу человек будет один зараженный, койка в инфекционном отделении в Татарстане достанется одному из пяти заразившихся.ОбществоМедицина Татарстан
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