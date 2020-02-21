Под Уфой водителям скорой пришлось выталкивать авто, попавшее в ДТП — видео

В Башкирии под Уфой столкнулись сразу четыре автомобиля. Одну из машин развернуло поперек дороги. Сотрудники скорой помогли водителю оттолкнуть автомобиль с проезжей части.

Видео с места аварии выложено в соцсети. Как видно на кадрах, в аварии столкнулись сразу четыре автомобиля. Передняя часть одной из иномарок была смята. Остальные машины в ДТП пострадали значительно больше.

На кадрах с места аварии видно, что один из внедорожников встал поперек дороги. Водитель пытается завести машину, чтобы освободить полосу для движения, но автомобиль не заводится. Тогда ему на помощь приходит врач скорой, он помогает оттолкнуть автомобиль назад.

Ранее в Татарстане столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых перевернулся.

