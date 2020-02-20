«Нефтехимик» сыграет три матча на заключительном сборе в Турции

«Нефтехимик» определился с соперниками на заключительном подготовительном этапе в Турции.

Четвертый этап подготовки нижнекамская команда начнет 22 февраля. В период до 7 марта команда Уткульбаева проведет три контрольные встречи. Соперниками нижнекамцев станут казахстанский «Каспий», «Шагадам» из Туркменистана и «Славия-Мозырь» (Белоруссия).

После окончания сбора «Нефтехимик» отправится в Волгоград, где сыграет с местным «Ротором» в первом официальном матче в этом году в рамках ФНЛ.

Расписание контрольных матчей:

24 февраля — «Каспий» (Казахстан);

28 февраля — «Шагадам» (Туркменистан);

3 марта — «Славия-Мозырь» (Беларусь).