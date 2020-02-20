«Нефтехимик» сыграет три матча на заключительном сборе в Турции
«Нефтехимик» определился с соперниками на заключительном подготовительном этапе в Турции.
Четвертый этап подготовки нижнекамская команда начнет 22 февраля. В период до 7 марта команда Уткульбаева проведет три контрольные встречи. Соперниками нижнекамцев станут казахстанский «Каспий», «Шагадам» из Туркменистана и «Славия-Мозырь» (Белоруссия).
После окончания сбора «Нефтехимик» отправится в Волгоград, где сыграет с местным «Ротором» в первом официальном матче в этом году в рамках ФНЛ.
Расписание контрольных матчей:
24 февраля — «Каспий» (Казахстан);
28 февраля — «Шагадам» (Туркменистан);
3 марта — «Славия-Мозырь» (Беларусь).
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