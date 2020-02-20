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Хохорин: в Казани впервые за долгие годы возбуждено дело о бандитизме

11:12, 20.02.2020
Хохорин: в Казани впервые за долгие годы возбуждено дело о бандитизме
Фото: realnoevremya.ru

В отношении лидера одной из казанских группировок возбуждено дело о бандитизме (ст. 209 УК РФ). Сегодня об этом объявил глава МВД Татарстана Артем Хохорин на сессии Госсовета республики, передает журналист «Реального времени».

В детали преступлений банды министр не вдавался, но отметил, что работа в этом направлении не прекращается.

По данным «Реального времени», речь идет об одном из лидеров группировки «Вторые горки», членам которой кроме бандитизма инкриминируют разбои и вымогательства.

Происшествия Татарстан
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