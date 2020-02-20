В Татарстане дети не будут пересекаться с китайскими фехтовальщиками

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на встрече с журналистами пояснила ситуацию с прибывающими в Казань на чемпионат мира китайскими фехтовальщиками.

Она сообщила, что в электронную приемную поступило несколько писем от обеспокоенных родителей, чьи дети занимаются в Центре гимнастики. Рустам Минниханов дал поручение сотрудникам Минспорта РТ, Роспотребнадзора и центра гимнастики «провести встречу с родителями для того, чтобы, во-первых, максимально проинформировать их о том, какая работа ведется в части санитарно-эпидемиологической. И, во-вторых, вместе с родителями решить вопрос, как избежать пересечения детей с китайскими спортсменами».

«Насколько мне известно, такая договоренность была достигнута. Около двухсот детей, которые занимаются акробатикой, будут спокойно проходить через другой вход в другое помещение. И порядка 800 детей, которые занимаются художественной гимнастикой, переведут в центр бадминтона на эти дни. Роспотребнадзор накануне подробно проинформировал о санитарно-эпидемиологических мерах и о том, какие меры (дезинфекцию) предпримут после завершения соревнований. К тому же спортсмены летят не напрямую из Китая», — сказала Галимова.

Ранее сообщалось, что шесть спортсменок из Китая трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля в Париже, Москве и Казани перед тем, как принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который пройдет в столице Татарстана с 21 по 23 февраля.