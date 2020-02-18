Китайские спортсменки трижды пройдут санитарную проверку перед этапом Кубка мира по фехтованию в Казани

Шесть спортсменок из Китая трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля в Париже, Москве и Казани перед тем, как принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который пройдет в столице Татарстана с 21 по 23 февраля.

«В частности, в каждом аэропорту прибытия будет осуществлена дистанционная термометрия, осмотр врача и лабораторное исследование на наличие коронавируса нового типа», — сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

В ведомстве отметили, что организаторы соревнований не имеют оснований и полномочий ограничивать участие спортсменов сборной Китая в турнире. По прибытии спортсменов в Казань будет организовано непрерывное медицинское наблюдение и термометрия. При появлении симптомов ОРВИ спортсменов госпитализируют.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая (КНР) для участия в спортивных соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который пройдет с 19 по 24 февраля в Казани. При этом в Федерации фехтования России не знали об этом.