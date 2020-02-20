В Татарстане два человека в легковушке погибли, когда на них опрокинулась фура — видео

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Два человека погибли в страшной аварии с участием легковушки и фуры. Грузовик буквально раздавил легковушку: на авто опрокинулся полуприцеп грузовика.

Авария произошла возле села Сахаровка в Алексевском районе Татарстана. По предварительным данным, грузовик «Вольво» потерял управление, в результате чего фура и легковой автомобиль «Форд» вылетели в кювет. На легковушку опрокинулся полуприцеп грузовика, раздавив машину.

В результате аварии погибли два человека, находящихся в легковушке. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.



Ранее в Альметьевском районе Татарстана произошла крупная авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля.

