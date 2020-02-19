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Страшная авария в Татарстане: столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль

07:37, 19.02.2020 1
Страшная авария в Татарстане: столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль

Сегодня утром в Альметьевском районе Татарстана произошла крупная авария с участием КАМАЗа и легкового автомобиля. Фото с места появились в соцсети.

Авария произошла на дороге Добромыш — Борискино. По предварительным данным, легковой автомобиль «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с груженым КАМАЗом. Водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, оказался в кювете. Легковушка влетела в прицеп грузовика.

В результате погиб водитель легковушки.

Ранее авария с участием груженой фуры и легковушки произошла на трассе М-7.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 07:59
    На отечественных мотоколясках выживаемость стремится к нулю.
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