Страшная авария в Татарстане: столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль

Сегодня утром в Альметьевском районе Татарстана произошла крупная авария с участием КАМАЗа и легкового автомобиля. Фото с места появились в соцсети.

Авария произошла на дороге Добромыш — Борискино. По предварительным данным, легковой автомобиль «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу, где столкнулся с груженым КАМАЗом. Водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, оказался в кювете. Легковушка влетела в прицеп грузовика.

В результате погиб водитель легковушки.

Ранее авария с участием груженой фуры и легковушки произошла на трассе М-7.

