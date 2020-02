СМИ: в США застрелили рэпера Pop Smoke

В Лос-Анджелесе был застрелен 20-летний рэпер Pop Smoke. Вооруженные преступники вломились к нему домой в среду утром.

Как сообщает портал TMZ, в дом, который снимал рэпер, ворвались двое мужчин в капюшонах и масках. Личности нападавших пока не установили.

Источники издания в силовых структурах считают, что перед стрельбой у рэпера была вечеринка или какое-то другое собрание.

В 2019 году Pop Smoke выпустил клип на трек Welcome to the Partу, набравший более 20 млн просмотров на YouTube.