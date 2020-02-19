Ак Барс Банк увеличил лимит бесплатных переводов по СБП до 100 тысяч рублей в месяц

Банк не будет брать комиссию за переводы до 100 тысяч рублей в месяц. При переводах свыше этой суммы комиссия составит 1%, минимум 20 рублей.

Система быстрых платежей доступна в интернет-банке и мобильном приложении Ак Барс Банка в разделе «Платежи». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона. Сервис доступен круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, а перевод денег занимает от 2 до 5 секунд. Перевести деньги можно только на карты банков-участников СБП.

Ак Барс Банк в числе первых российских банков запустил СБП для всех клиентов. Сервис упрощает и удешевляет межбанковские переводы, а также развивает технологичность финансовых услуг.

ПАО «Ак Барс Банк»

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