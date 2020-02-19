Казань стала первым городом России, где можно оплатить проезд в онлайн-режиме

В Казани перевели оплату проезда в общественном транспорте в онлайн-режим, то есть списание средств с банковской карты происходит в салоне общественного транспорта. Столица Татарстана первой из городов России внедрила эту возможность.

Раньше оплата проезда проходила в офлайн-режиме: пассажир прикладывал к валидатору банковскую карту, терминал записывал операцию и выдавал чек. Далее информация передавалась в банк, который после проверки переводил средства перевозчику. Если на карте не было денег, то она попадала в черный список.

Также из нововведений — теперь по банковской карте можно оплатить проезд несколько раз, а не один, как раньше, сообщается на транспортном сайте Казани.



Напомним, что с 1 июля 2019 года можно оплатить проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах Казани с помощью банковской карты.