Мэрия Казани объяснила, когда пассажиры могут бесплатно проехать в общественном транспорте

С 1 июля оплатить проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах Казани можно с помощью новых аппаратов, которые пришли на замену старых валидаторов. Теперь в общественном транспорте можно расплатиться с помощью банковской карты.

Нередко случается, что оплата картой не проходит. Председатель Комитета по транспорту исполкома города Марат Хисамутдинов объяснил, можно ли в этом случае не платить за проезд.

— Если терминал не выдает чек по техническим причинам при безналичном и наличном способе оплаты, то контрольно-кассовый аппарат считается неисправным, и пассажир имеет право на бесплатный проезд. Но если в результате наличной оплаты чек выдается, проходит оплата по транспортной карте и не принимается только банковская карта, то аппарат считается рабочим. В этом случае пассажир обязан оплатить проезд другим способом, — цитирует Хисамутдинова пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее мэрия Казани объяснила, как вернуть деньги, ошибочно списанные при оплате проезда безналом.