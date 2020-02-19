Алексей Шевченко: «Воронков поражает. Его оскорбляли, а он ничего и не заметил»

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко похвалил нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова после убедительной победы казанцев над «Авангардом» (5:3).

«Поражает нападающий Дмитрий Воронков, которого оскорбляли после финала молодежного чемпионата мира, обвиняя его чуть ли не во всех проблемах сборной. Да, были неоправданные удаления, которые сказались на результате. Но почему-то никто не вспоминал, что он, приехав в Остраву в качестве темной лошадки, превратился в ключевого хоккеиста сборной.

Мне всегда было интересно, как люди справляются со стрессом, но Воронков удивлял даже в этом. Никуда не делась его чуть смущенная улыбка, хоккеиста совершенно не изменила ситуация после поражения от Канады. То ли он понял, что на это отвлекаться нельзя, то ли просто не осознал, что это повод оскорбиться. Я знаю, как реагируют на критику даже очень опытные хоккеисты, а Воронков вроде бы ничего и не заметил.

Он работает, старается, да еще подходит к своей работе творчески. И внезапно мы увидели очень сильного игрока, выделяющегося на фоне обученного «Авангарда». Интересно, как у него пойдет плей-офф?» — сказал Шевченко.