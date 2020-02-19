В Казани отремонтируют улицу Рихарда Зорге

В Казани в этом году отремонтируют улицу Рихарда Зорге на участке от улицы Даурской до улицы Юлиуса Фучика общей протяженностью 3,2 км. Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также благоустроят тротуары.



Ранее сообщалось, что в Казани в 2020 году планируют отремонтировать проспект Победы на участке от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина.

Улица Рихарда Зорге, как и проспект Победы, вошла в проект «Улицы Победы», который является частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого — в год 75-летия Победы отремонтировать объекты улично-дорожной сети, связанные с Великой Отечественной войной, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.