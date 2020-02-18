Суд признал «Юлмарт» банкротом

Фото: realnoevremya.ru / Василя Ширшова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ретейлера «Юлмарт» банкротом, следует из решения суда.



Напомним, что в июне 2018 года арбитраж Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении интернет-ретейлера «Юлмарт». Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич.

В итоге суд прекратил процедуру наблюдения. Ходатайство об этом поддержали кредиторы «Юлмарта» — компания «Бигбокс» и Cбербанк, сообщает ТАСС.



Год назад суд признал долг «Юлмарта» и обязал ретейлера выплатить Сбербанку долг почти в 1 млрд рублей и неустойку в 338 млн рублей.