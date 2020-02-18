Два казанских вуза вошли в рейтинг лучших университетов стран с развивающимися экономиками

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский федеральный университет занимает 134-е место в рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, составленном британской компанией Times Higher Education (THE). Напомним, что в прошлом году КФУ вошел в топ-100 рейтинга и занял 99-е место.

Также в группу 401—500 попал Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Всего в рейтинг вошли 533 университета из 47 стран, в том числе 39 из России. В топ-3 вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (5-я позиция), Московский физико-технический институт (12-я) и Высшая школа экономики (18-е место).