Профессор КФУ спрогнозировал апрельскую погоду на этой неделе

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Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал об аномально теплой погоде в Казани.



По его словам, в ближайшие дни погоду будет определять глубокий атлантический циклон. Если среднесуточная температура для этого времени года составляет минус 9—10 градусов, то на этой неделе она будет в среднем плюс 2 градуса.

«Это на 10—12 градусов выше нормы. Аномалия тепла огромная. Такая погода характерна для начала апреля», — приводит слова профессора пресс-служба КФУ.

Переведенцев также отметил, что ожидается хоть и теплая, но достаточно ветреная погода, выпадут небольшие осадки.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Татарстане.