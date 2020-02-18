МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Татарстане

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 18 февраля до 18.00 19 февраля.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана ожидается метель, гололед, сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с. Ночью возможен снегопад. На дорогах гололедица и снежная каша.

Напомним, что сегодня в аэропорту Казани из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга. Воздушное судно, покружив над аэропортом, развернулось и отправилось в город вылета.