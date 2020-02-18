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МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Татарстане

14:37, 18.02.2020
МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 18 февраля до 18.00 19 февраля.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана ожидается метель, гололед, сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с. Ночью возможен снегопад. На дорогах гололедица и снежная каша.

Напомним, что сегодня в аэропорту Казани из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга. Воздушное судно, покружив над аэропортом, развернулось и отправилось в город вылета.

Общество Татарстан
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