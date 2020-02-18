Президент «Урала» опроверг слухи об интересе «Рубина» к Меркулову

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об интересе казанского «Рубина» к защитнику Михаилу Меркулову.

«У нас с Меркуловым контракт до конца мая. Впервые слышу об интересе «Рубина». По поводу него предметно на нас никто не выходил. Он тренируется с молодежной командой. Это наш футболист.

Почему он работает с дублем? А зачем нам готовить футболиста, который не хочет оставаться в команде. Для другой команды? Что касается игр за основной состав, никогда не говори никогда. У нас есть главный тренер, который будет решать. Но я бы его не ставил на матчи», — сказал Иванов.

Отметим, что на данный момент «Рубин» располагает тремя игроками на позиции левого защитника, где играет Меркулов.