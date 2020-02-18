Госдума отменила штраф за использование нацистской символики без пропаганды

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об отмене административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.

Ранее за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусматривался штраф для граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 1 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Госдумы.

Напомним, в начале декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что материал содержит признаки осуждения фашизма.