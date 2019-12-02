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В России разрешили демонстрацию нацистской символики при условии осуждения нацизма

19:37, 02.12.2019
В России разрешили демонстрацию нацистской символики при условии осуждения нацизма
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Документом вносятся поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», разрешающие демонстрацию нацистской символики при условии, что материал содержит признаки осуждения фашизма.

Также поправку внесли в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Свастику разрешат использовать в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Во всех случаях в публикациях должно присутствовать осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии,.

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