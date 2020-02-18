У жителя Чистополя полицейские изъяли наган

В Чистополе сотрудники полиции изъяли у 51-летнего мужчины револьвер системы «Наган» калибра 7,62 мм и восемь патронов к нему. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее в Лаишевском районе Татарстана полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет у 62-летней пенсионерки из Борового Матюшино.

