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У жителя Чистополя полицейские изъяли наган

13:45, 18.02.2020
У жителя Чистополя полицейские изъяли наган

В Чистополе сотрудники полиции изъяли у 51-летнего мужчины револьвер системы «Наган» калибра 7,62 мм и восемь патронов к нему. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее в Лаишевском районе Татарстана полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет у 62-летней пенсионерки из Борового Матюшино.

Общество Татарстан
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