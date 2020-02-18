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В Казани остановке «по требованию» дадут имя Героя России

12:32, 18.02.2020
В Казани остановке «по требованию» дадут имя Героя России
Фото: kazantransport.ru

В Казани остановку возле «Миллениума» назовут именем Героя России Алексея Козина.

Сейчас остановочный пункт по пр. Фатыха Амирхана неформально называется «По требованию». С 21 февраля остановка официально будет переименована в «Улицу Героя Российской Федерации Алексея Козина», передает транспортный сайт Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани на два месяца изменят схему движения автобуса №89 «Ул. Академика Сахарова — ул. Гудованцева».

Общество Татарстан
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