В Казани остановке «по требованию» дадут имя Героя России
В Казани остановку возле «Миллениума» назовут именем Героя России Алексея Козина.
Сейчас остановочный пункт по пр. Фатыха Амирхана неформально называется «По требованию». С 21 февраля остановка официально будет переименована в «Улицу Героя Российской Федерации Алексея Козина», передает транспортный сайт Казани.
Ранее сообщалось, что в Казани на два месяца изменят схему движения автобуса №89 «Ул. Академика Сахарова — ул. Гудованцева».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым