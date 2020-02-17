В Казани на два месяца изменят схему движения автобуса №89

В Казани на два месяца изменят схему движения автобуса №89 «Ул. Академика Сахарова — ул. Гудованцева».

С 22 февраля до 22 апреля автобус будет курсировать по схеме: ул. Родины — пр. Победы — ул. Академика Сахарова без отстоя подвижного состава на остановке «Ул. Академика Сахарова» и далее по маршруту.

По данным пресс-службы мэрии, изменение в маршруте приведет к уменьшению пробега автобусов на 750 м и интервала движения до 7 минут.

Ранее читатели «Реального времени» пожаловались на спонтанное изменение автобуса маршрута №89. В конце декабря прошлого года он несколько раз сворачивал в сторону ТЦ «Мега» после улицы Аделя Кутуя вместо поворота на улицу Родины. Корреспондент издания также столкнулся с одним из таких случаев: при этом на улице Сахарова пассажирам предложили пересесть в другой автобус.