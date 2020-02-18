Еще один самолет не смог сесть в Казани из-за сильного ветра

Стало известно, что вчера вечером еще один самолет не смог приземлиться в аэропорту Казани. Самолету рейса Санкт-Петербург — Казань пришлось улететь в Ульяновск.

Как рассказал «Реальному времени» один из пассажиров рейса Рамиль Габдуллин, при вылете из Петербурга пассажирам сообщили, что время полета составит 1.45.

«Когда это время прошло, а никаких подготовок к снижению не было, я понял, что что-то будет. Потом командир экипажа сообщил, что в аэропорту прибытия не подготовлена посадочная полоса, а боковой ветер слишком сильный, и решается вопрос, будем ли мы садиться. Через пять минут он сказал, что наш самолет отправляется в Ульяновск», — рассказал казанец Рамиль Габдуллин.

По словам молодого человека, они долетели до места за 20 минут. В Ульяновске самолет дозаправили и направили обратно в Казань.

«Было страшно возвращаться туда, где мы только что не смогли сесть. Но все прошло хорошо, в самолете вообще не ощущалось никакой качки. Полоса для посадки была в хорошем состоянии», — сказал Габдуллин.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга.

