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Из-за сильного ветра в Казани не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга

09:16, 18.02.2020
Из-за сильного ветра в Казани не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Казани не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга. Воздушное судно, покружив над аэропортом, развернулось и отправилось в город вылета. Информацию подтвердил «Реальному времени» представитель аэропорта Адель Гатауллин.

Лайнер не смог приземлиться из-за сильного ветра. Самолет кружил над аэропортом около получаса, после командир экипажа принял решение вернуться в Екатеринбург.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный боковой ветер, переохлажденные осадки, на несколько часов было задержано прибытие рейса из Екатеринбурга», — сообщил Гатауллин.

Прибыв в Екатеринбург, лайнер заново отправился в Казань. На этот раз посадка прошла успешно. Все работает в штатном режиме.

Отметим, что по данным Гидрометцентра РТ, вчера вечером и ночью в Казани порывы ветра достигали 22 м/с. Было объявлено штормовое предупреждение.

Общество Татарстан
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