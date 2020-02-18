Экс-тренер вратарей «Рубина» перешел в «Нижний Новгород»
Бывший тренер вратарей «Рубина» Валерий Клейменов вошел в тренерский штаб Роберта Евдокимова в «Нижнем Новгороде».
На этом посту он сменил Валерия Чижова, покинувшего клуб. Тренер уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Клейменов с лета 2014 года по 2016 год работал в штабе Рината Билялетдинова и Валерия Чалова в «Рубине». Последним местом работы специалиста был красноярский «Енисей». Ранее он также тренировал вратарей московского «Спартака» и «Локомотива».
Напомним, в аренде в «Нижнем Новгороде» находится нападающий «Рубина» Артур Сагитов.СпортФутбол Татарстан
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