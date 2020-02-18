Соцсети: под Казанью украли мобильную баню

Фото: @salmachi_online

В соцсетях появилась информация об украденной бане под Казанью. Владелец частного строения просит откликнуться очевидцев.

Случай произошел в Куюках на улице Овражной. Там за магазином стояла мобильная баня. Неизвестные ночью увезли строение в неизвестном направлении.

В комментариях пользователи разделились на тех, кто удивляется наглости воров, и тех, кому ситуация кажется забавной. Люди предполагают, что баню могут вернуть после того, как помоются.

Ранее в Альметьевске задержали грабителя церкви в Уфе, который оправдывался, что украшения просто за него «зацепились», а продать их «попутал бес».

