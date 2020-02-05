Грабитель уфимской церкви из Татарстана оправдывался, что «цепочка сама зацепилась за его пальцы»

Фото: кадр видео МВД РБ

В Альметьевске задержали грабителя церкви в Уфе. Мужчина украл золотые и серебряные украшения, находившиеся за стеклом иконы. Уже будучи задержанным, он оправдывался, что украшения просто за него «зацепились», а продать их «попутал бес».

Кража произошла 2 февраля в Уфе. Житель Альметьевска ездил в Башкирию к своей девушке. По дороге домой он решил поставить свечку в храме «на хорошую дорогу». В церковной лавке он увидел золотые и серебряные украшения, находившиеся за стеклом иконы, разбил стекло, открыто похитил ювелирные изделия, выбежал на улицу и уехал на автомобиле, передает пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские быстро задержали грабителя. Им оказался 23-летний житель Альметьевска. Полицейским он объяснил, что его «попутали темные силы», а ювелирные изделия сами за него зацепились.

«Там дверь идет, я дернул икону, а там стекло. Дернул, не рассчитал, стекло разбилось. Все, что висело, упало. Цепочка, там несколько изделий было, зацепилась за мои пальцы. Я начал убегать», — рассказал подозреваемый.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Ранее в Альметьевске директор магазина четыре ночи просидел в засаде, выжидая грабителя.