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МЧС Татарстана выпустило штормовое предупреждение о сильном ветре до 25 м/с

11:53, 17.02.2020
МЧС Татарстана выпустило штормовое предупреждение о сильном ветре до 25 м/с
Фото: publicdomainpictures.net

ГУ МЧС РФ по РТ выпустило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром в сочетании с неблагоприятными явлениями.

По данным Гидрометцентра РТ, сегодня вечером и ночью ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с, местами до 25 м/с (в Казани до 22 м/с).

Также возможны осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, завтра днем в отдельных районах сильные. Также ожидаются метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, гололед, туман. На дорогах гололедица, накат, снежная каша.

Общество Татарстан
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