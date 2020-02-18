Бывший советник Хусейна рассказал, как преподает в Болгарской исламской академии — видео

Абдурраззак Аль-Саади — прямой потомок Мохаммеда, В Ираке его род известен как род ученых. Некогда он был советником Саддама Хусейна по вопросам религии, однако в 2003 году, за 20 дней до вторжения США в страну, он был вынужден покинуть родину, рассказывают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Я чувствовал, что люди здесь добрые и гостеприимные, и жить мне здесь очень приятно. Здесь я общаюсь с представителями разных религий. Благодаря Всевышнему эта страна безопасна, и жить здесь очень хорошо.

В Россию его пригласил глава ДУМ РФ Талгат хазрат Таджуддин. Сначала Аль-Саади был преподавателем на полугодовых курсах для имамов, а позже стал преподавателем Болгарской исламской академии — там он учит основам арабского языка и преподает исламоведение.

Аль Саади, рассказывая о своей работе у Саддама Хусейна, подчеркивает: он был советником исключительно по религиозным вопросам.

— У меня он спрашивал только о религии, что есть халяль, а что есть харам, что правильно, а что нет по религиозным канонам. Он со мной обсуждал только религию, не политику, для политики у него были другие советники.

Студенты в разговоре с журналистами отзываются об Аль Саади только положительно, хотя в самой академии профессор бывает нечасто — приезжает на месяц раз в полгода. Однако он также консультирует студентов дистанционно в течение всего года.