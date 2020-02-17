Самая длинная пробка в Казани достигла 3 км
В понедельник длина самой крупной пробки Казани составила 3 км. Она заняла улицы Достоевского и Аделя Кутуя.
Пик затора пришелся на 18:58, и он стал рекордным для этого времени суток за последнюю неделю, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Максимальная загруженность казанских дорог сегодня вечером составила 7 баллов.
В числе самых крупных также пробки на улицах Аграрной и Космонавтов (2,4 км), Тэцевской (2,2 км), улицах Карла Маркса и Николая Ершова (2,1 км) и улице Азина (1,9 км).Авто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым