«Салават Юлаев» дома уверенно обыграл «Сочи»
«Салават Юлаев» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» (2:0).
Счет встречи был открыт только в третьем периоде. За 10 минут до конца матча Кадейкин реализовал большинство. Сочинцы побежали отыгрываться и сняли вратаря, но в итоге получили вторую шайбу от Умарка.
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола принял 21 бросок соперника и оформил «шатаут».
«Салават Юлаев» (Уфа) — ХК «Сочи» (Сочи) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Голы:
1:0 (50:00) — Александр Кадейкин (Илья Крикунов, Александр Бурмистров, бол.);
2:0 (58:52) — Линус Умарк (Алексей Семенов, в пустые ворота);
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