Метеорологи назвали 2019 год вторым из самых теплых в истории

Минувший 2019 год стал вторым из самых теплых в истории метеонаблюдений, уступив место 2016 году, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Метеорологи отметили, что средняя глобальная температура выросла примерно на 1,1 градуса по сравнению с 1850—1900 годами. Однако самым теплым в истории метеонаблюдений стал 2016 год.

Также эксперты обращают внимание на то, что средние температуры за последние 5 лет — 2015—2019 годы — и за последнее десятилетие — 2010—2019 годы — были самыми высокими. С 1980-х годов, как и ожидалось, продолжается потепление из-за рекордных уровней удержания парниковых газов на планете.

Ранее синоптики отметили, что установившаяся температура воздуха в Татарстане на 11 градусов превышает климатическую норму.

