«Единая Россия» направила предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах

Партия «Единая Россия» учла потребности регионов и направила предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах. В проекте партии учитывается создание почти 34 тысяч дополнительных мест.

«В короткие сроки нами были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения для Минобрнауки по увеличению количества бюджетных мест в вузах, чтобы при распределении квот была учтена кадровая потребность субъектов», — заявила депутат Госдумы Алена Аршинова.

Она отметила, что в большинстве регионов особенно не хватает учителей иностранного языка, математики, информатики, физики, русского языка и литературы, начальных классов. Кроме педагогов субъектам требуются качественные медицинские кадры, передает пресс-служба партии.

«Единая Россия» предложила ежегодно проводить мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей. Также в партии заметили, что выпускники-бакалавры зачастую уезжают из своих городов продолжать обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы это предотвратить, предлагается увеличить количество бюджетных мест и в магистратуре.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил обдумать вопрос увеличения бюджетных мест в российских вузах. Он также отмечал нехватку врачей, педагогов и инженеров в регионах.