Президент России предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах регионов, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.
По его словам, студентам после второго курса надо дать возможность выбирать другие, смежные специальности и направления.
«Нужно заняться развитием системы вузов в регионах», — отметил глава государства.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.ОбществоОбразование
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