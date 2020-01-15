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Президент России предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах

12:35, 15.01.2020
Президент России предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах регионов, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

По его словам, студентам после второго курса надо дать возможность выбирать другие, смежные специальности и направления.

    «Нужно заняться развитием системы вузов в регионах», — отметил глава государства.

    «Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.

    ОбществоОбразование
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