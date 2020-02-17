МЧС рекомендовало приостановить перевозку школьников в Татарстане из-за надвигающейся метели

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ГУ МЧС РФ по РТ в связи с неблагоприятным прогнозом погоды рекомендовало муниципалитетам ввести режим повышенной готовности и приостановить организованные перевозки детей автотранспортом по автодорогам федерального и местного значения. Соответствующее письмо главам муниципалитетов и другим уполномоченным структурам направил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в соответствии с прогнозом увеличивается вероятность возникновения происшествий, связанных с обрывом ЛЭП и падением деревьев. Также возможно увеличение количества ДТП, ЧП на авиационном транспорте, на аэродромах базирования и вертолетных площадках, в том числе задержка рейсов междугороднего и международного сообщения на всех видах транспорта.



Ранее ГУ МЧС РФ по РТ выпустило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром порывами 15—20 м/с. Также возможны осадки в виде снега с дождем, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, гололед, туман. На дорогах гололедица, накат, снежная каша.

