Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess — там находится семья из Казани

Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, который сейчас находится на борту лайнера Diamond Princess в Японии, сообщил, что узнал о выявлении коронавируса у еще одной российской пассажирки этого судна от журналистов.



По его словам, на судне никаких мер безопасности не усиливали.

«Гулять нам теперь можно без ограничений — хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства», — цитирует Попова RT.

Он отметил, что 15 февраля у пассажиров взяли мазок с щеки на анализ, результаты должны прийти сегодня-завтра. После этого в случае отрицательного результата пассажиров должны начать выпускать с корабля.

Ранее сообщалось, что гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Это первый случай заболевания новым коронавирусом среди россиян.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Сегодня число заболевших коронавирусом нового типа на круизном лайнере увеличилось до 355.