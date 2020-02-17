На судне с короновирусом, где остается запертой семья из Казани, число заболевших выросло до 355

Число заболевших короновирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 355. 44 новых инфицированных являются гражданами США.

Соединенные штаты начали эвакуацию своих граждан с лайнера, передает ТАСС. Судно остается на карантине.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Среди инфицированных россияне не числятся.



