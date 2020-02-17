В казанском поселке Салмачи построят мост через Ноксу за более чем 100 млн рублей

На строительство моста через реку Ноксу в жилом массиве Салмачи в Казани направят 102,2 млн рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер разместило Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 февраля.

Согласно техзаданию, мост должен быть построен до 10 декабря 2020 года. Длина моста будет составлять 35,3 м, число полос движения — две. Ширина проезжей части улицы по техзаданию составляет 7,0÷9,0 м, съезда — 4,5 м, ширина тротуаров — от 1,5 до 3 м (по бортовым камням).

О том, что в казанском поселке Салмачи на месте старой дамбы через Ноксу планируется построить мост, стало известно еще в апреле 2018 года.