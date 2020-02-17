В Казани ищут свидетелей наезда на 11-летнего мальчика

Фото: Марат Мугинов

В Казани ищут очевидцев наезда на 11-летнего мальчика. Водитель с места аварии скрылся.

Авария произошла 14 февраля в 14.30 напротив дома №191 по ул. Декабристов. Водитель автомобиля Lada, следуя по ул. Гагарина со стороны ул. Восход в направлении ул. Декабристов, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу ребенку, проходившему по пешеходному переходу. Мальчик получил ушиб мягких тканей правой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

Ранее ГИБДД просило помощи в поиске свидетелей наезда на 11-летнюю девочку.

