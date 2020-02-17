Соцсети: на Кировской дамбе в Казани загорелся Volkswagen Polo
Сегодня утром на Кировской дамбе загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях.
На кадрах видно, что автомобиль охватил огонь на светофоре. Водитель и пассажиры автомобиля смогли вовремя потушить пламя. Как выразился автор ролика, «полыхало ярко».
На место прибыли полицейские. Как отмечает автор, у водителя «летали документы».
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